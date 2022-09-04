Це спроба компенсувати той факт, що росіяни не досягли потрібних успіхів на фронті.

У Білому домі вбачають ознаки того, що РФ все ще має намір провести "референдуми" про приєднання окупованих територій України.

Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця. Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично", – каже Кірбі.

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Він наголосив, що США цього не приймуть.

"Все нові й нові опитування показують, що українці не приймуть Росію, що вони не хочуть бути частиною Росії, що вони хочуть бути суверенними і це потрібно поважати. Це буде неприйнятним і для більшої частини міжнародної спільноти", – додав представник адміністрації Байдена.

За словами Кірбі, такі "референдуми" – "ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв'язали в Україні".

Нагадаємо, раніше заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що підготовкою до проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

За оцінкою США, Росія може провести псевдореферендуми в Херсоні, Запоріжжі, а також Донецькій, Луганській та Харківській областях в найближчі тижні. Також Патель назвав російські заяви про те, що український народ якимось чином хоче приєднатися до Росії, помилковими.

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