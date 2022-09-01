Розширення "імперії": чи зможе Кремль провести "референдуми" на окупованих територіях

Можливість проведення на окупованих Росією територіях України псевдореферендумів часто прив’язують до дати 11 вересня – єдиного дня голосування в РФ. УНІАН розбирався, чи отримає Володимир Путін такий "подарунок" до свого 70-річного ювілею.

Попри те, що плани Росії швидко захопити "російськомовні" регіони України, зокрема на півдні та сході, провалилися, остаточно відмовитись від них в Кремлі не поспішають.

Провести псевдореферендуми у травні, як спочатку планували окупанти, не вдалося. Тож вже у червні в російському інформаційному просторі почали проскакувати виправдання, завуальовані під "об’єктивні обставини". Мовляв, в "ДНР" "референдум" не на часі, адже Донецька область ще не вся "звільнена". В Запорізькій області – напружена ситуація навколо ЗАЕС. А в Херсонській "проблема" у відсутності "держструктур".

Анексія не скасовується?

Однак, за словами російського правозахисника та блогера Марка Фейгіна, влітку у Кремля все одно залишались два основні плани анексії окупованих українських територій.

Перший – локальний, який передбачав проведення псевдореферендуму в окупованій частині Запорізької області та оголошення про її "приєднання" до РФ. А "ДНР" та "ЛНР" у цьому плані, якщо з’явилась би така необхідність, просто оголосили би про таке саме "приєднання" своїми фейковими парламентами.

Другий план – радикальний. Він передбачав створення в рамках Союзної держави якогось прообразу СРСР.

"Тобто, завести в "Союзну державу", в якій вже присутні Росія та Білорусь, ще Південну Осетію, Придністров'я, Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області, як самостійні держави", - зазначав Фейгін.

Простими словами, "незалежні" утворення на окупованих територіях України приєднуються до "Союзної держави" - федерації, якою керуватиме Москва. І саме в цьому контексті в російському інформаційному просторі дедалі частіше можна було почути про те, що у такому разі Росія "захищатиме", наприклад, Херсонщину, як "територію Росії". Правда, російські чиновники не поспішали сповістити населення, що це означатиме не лише приєднання додаткових земель, а й повноцінну мобілізацію не лише в "нових суб’єктах федерації", а в Росії загалом.

"Путін навряд чи зможе підняти суспільство на захист начебто нової території Росії. Відкрита мобілізація стала б програшом у війні. В Кремлі бояться викликати соціальний вибух", - зазначає військовий експерт Олег Жданов.

І хоча багато хто з експертів вважає, що до 11 вересня у РФ вже немає часу на проведення такої афери, за даними Держдепартаменту США, Росія все ще може провести заплановані раніше псевдореферендуми у найближчі тижні. Причому така ймовірність існує як для Донецької та Луганської областей, де окупанти все ще намагаються пробитися до їх адміністративних кордонів, так і Харківської області, Херсона й Запоріжжя.

"В рамках фіктивних референдумів Росія, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди і дезінформації, фальсифікувати явку виборців та перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання до РФ", - зазначив заступник офіційного представника Держдепу Ведант Патель.

Три проблеми з організацією "плебісциту"

Очевидно, що головна проблема для втілення планів росіян – Збройні сили України.

"Поточна військова ситуація унеможливлює проведення "референдумів"", — зазначає Олег Жданов.

"Коли росіяни озвучували ідею "референдумів", розраховували встигнути взяти під контроль, як мінімум, всю Херсонщину та Запоріжжя. А зараз їм вже зрозуміло, що до 11 вересня це зробити неможливо", — додає політолог Ярослав Макітра.

Ще одна перешкода для повторення історії "як в Криму" - підтримка Росії на тимчасово окупованих територіях. Точніше, її повна відсутність.

Політолог та екс-представник Херсонської обласної організації Комітету виборців України Володимир Молчанов звертає увагу, що росіяни навіть не знають точну кількість населення на окупованих територіях.

"Зокрема у Запоріжжі окупанти не мають жодних списків виборців, а на Херсонщині заволоділи лише паперовими носіями. Це 10 тис. сторінок А2. Обробити їх можуть, та вже не до 11 вересня", — розповів він.

"Навіть фейковий референдум їм складно провести. Після першого поквартирного обходу, менш ніж 10% наших громадян, які залишилися на території окупованого Мелітополя, погодилися його підтримати", - зазначає міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Схожа ситуація на Херсонщині. Там окупанти намагаються підкупити мешканців регіону, щоб ті взяли участь у псевдореферендумі. Як повідомляють херсонські пабліки, ціна питання – від 10 тис рублів. Проте кмітливі херсонці вигадали лайфхак: часто-густо беруть гроші, а витрачають їх… на евакуацію з-під російського "управління".

Ще цікавіша ситуація на окупованому Донбасі. Виявилось, що там, куди російські війська прийшли з лютого 2022 року, недостатньо "ждунів" "руського міра". А мешканці Луганська й Донецька, які раніше могли би підтримати (вкотре) приєднання до Росії на "референдумі", були примусово мобілізовані та, ймовірно, вже стали добривами для українських чорноземів.

За словами голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, окуповані міста зараз, у більшості, безлюдні. А окупанти закликають населення долучитись до майбутнього псевдоголосування методом підкупу та шантажу: комусь обіцяють видавати харчі, воду чи будматеріали, а комусь погрожують позбавленням житла.

"Такий собі найпростіший шантаж: "Ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум. Якщо ні — помирайте, і без вас намалюємо результат"", — зазначив Гайдай.

Не менша проблема – відсутність охочих виконувати "адміністративну роботу", тобто, безпосередньо займатись організацією "картинки", що "референдум" відбувається за планом.

"Реалізація ідеї РФ з "референдумами" уперлась у неможливість створення дієздатної адміністрації. Про жоден "референдум" не може йти мови, коли в тебе на місцях немає достатньої кількості виконавців, які могли б організувати роботу. Наразі ті, хто є, неспроможні створити навіть постановочну картинку без участі російських військових", - зазначає політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Операція "постановка"

Дійсно, для забезпечення "явки" на захоплених територіях окупанти вже випробовують різні креативні форми "народного волевиявлення": то обговорюють плани розтягнути голосування на сім днів, то думають, як примусити місцевих проголосувати "на дому", то взагалі мріють про плебісцит онлайн…

На жаль, за словами Тишкевича, навіть якщо у Москви немає розвинутої колаборантської адміністрації на окупованих територіях, нічого не заважає провести "референдуми" під прицілом, у будь-який зручний для Кремля момент.

"Росіянам потрібно зробити постановку цього "рефередуму". І, зрозуміло, що зігнати людей під автоматами та змусити їх вкинути бюлетень "на камеру" — не є проблемою. Це РФ могла б організувати хоч завтра", - зазначає він.

Таку думку підтверджує і мер Мелітополя Іван Федоров: "Вони можуть завезти "ряжених". І вони це роблять на території Мелітополя - у старому возять по районах якихось людей, які шикуються в чергу і розповідають, як люблять Росію. Тобто, якщо завтра з Кремля буде завдання зробити пропагандистське відео, в якому всі підтримують РФ, то це вони зробити можуть. Але це точно не відповідатиме дійсним настроям людей на тимчасово окупованих територіях".

Ба більше, за даними української розвідки, Росія вже майже завершила підготовку до так званого народного волевиявлення на окупованих територіях.

Чому ж питання поставили на паузу?

На думку політолога Ярослава Макітри, той факт, що росіяни не мають місцевої опори, не дає їм зробити навіть картинку. Крім того, великі частини Херсонської, Запорізької та Харківської областей - під українським контролем. Тож "росіяни не впевнені, що їм вдасться повернути ситуацію на свій бік, тому бояться включати ці частини областей до складу РФ".

"Якщо вони проведуть такий псевдореферендум та "намалюють" потрібний результат, вони лише продемонструють своїй країні та світу, що не здатні контролювати ті території, які називають російськими", — наголошує експерт.

Саме це, як вважає політолог Володимир Молчанов, може змусити Кремль зробити черговий "жест доброї волі" та відмовитись від проведення "референдуму" 11 вересня.

"Пояснять це просто. Або, мовляв, поставлені цілі "спеціальної операції" досягнуті, тому "референдум" скасовується. Або скажуть, що, наприклад, поки не взяли Запоріжжя, проводити "референдум" не будемо…", - зазначає він.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерела, вказують, що в Кремлі наразі не визначились: відкласти ідею на кілька місяців, до зими, чи зовсім відмовитись від подібної авантюри. Адже досі не зрозуміло, як саме "інтегрувати" частково окуповані території до складу РФ, хто і як контролюватиме їх, зважаючи на кількість нелояльного населення й небажання самих росіян гинути за Херсон, чи навіть за Крим, та яким чином (зважаючи на вищевказане) захищати "Росію" навіть там, куди вона прийшла ще в 2014 році. Врешті, у разі проведення псевдореферендумів, Кремль остаточно втратить можливість для переговорів. Україна вже дала зрозуміти, що "референдуми" зачинять для Росії останній люфт.

Тетяна Урбанська, Анастасія Світлевська