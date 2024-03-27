Цей будинок у Ризі було націоналізовано згідно прийнятого парламентом Латвії закону.

Так званий "Будинок Москви" в Латвії продадуть з аукціону, а виручені кошти направлять на допомогу Україні.

Про це повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook. "Ось цей символ "русского міра" в Латвії продадуть з аукціону, а виручені кошти направлять на допомогу Україні", - написала вона до фотографії будинку.

Кондратюк зазначає, що "Будинок Москви" у Ризі було націоналізовано згідно прийнятого парламентом Латвії закону. "Уряд Латвії вирішив виставити будівлю та землю під нею на продаж. Попередня кадастрова оцінка нерухомого майна майже 3 млн євро. Але звісно з аукціону можуть виручити значно більше", - додає вона.

Відео дня

За її словами, націоналізація цього будинку через загрозу нацбезпеці Латвії та агресію РФ проти України – "стала першим успішним та дієвим кейсом конфіскації російського майна у ЄС" на допомогу нашій країні. "Хочеться закликати європейських партнерів - не бійтеся конфіскувати російське майно. Будьте як Латвія! Росія має заплатити за все!", - наголошує заступниця голови ВРУ.

Російські активи за кордоном

Європейський парламент ухвалив 13 березня нову законодавчу резолюцію щодо директиви про виявлення та арешт активів кримінального походження, яка дасть змогу оперативно заморожувати та конфісковувати ці гроші на території ЄС.

У документі зазначалося, що російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".

Також повідомляється, що Єврокомісія повинна розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів і майна для компенсації, реституції та репарацій державам, які постраждали від міжнародних злочинів.

Наразі російські активи на Заході заморожені, але не конфісковані. Тобто Росія не може розпоряджатися цими активами, але залишаєтться їхнім власником.

Вас також можуть зацікавити новини: