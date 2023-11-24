Водночас, Едгарс Рінкевічс переконаний, що єдність Євросоюзу буде збережена і рішення про початок перемовин буде схвалене.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що на ухвалення рішення про початок переговорів вступ України до Європейського Союзу може піти більше часу, аніж потрібно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рінкевічс сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Рінкевічс відзначив, що час від часу, як в Євросоюзі, так й в НАТО, тривають жорсткі обговорення щодо різних питань. І стосовно України такі обговорення забирають більше часу, аніж потрібно, особливо коли Україна потребує невідкладного задоволення різноманітних потреб. У тому числі, це стосується схвалення пропозиції Єврокомісії про виділення 50 млрд євро на підтримку України на наступні чотири роки, а також започаткування перемовин про вступ України в ЄС.

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"Інколи це вимагає багато зусиль, багато терпіння і багато часу. І на жаль, певною мірою інколи дуже дратує, що розуміючи, як нам усім вкрай важливо швидко ухвалити рішення, і як багато допомоги зараз потребує Україна - на це йде час і політичний процес досить тривалий", - відзначив Рінкевічс.

Водночас, за його словами, як би довго не розглядалися важливі питання, у кінцевому підсумку рішення ухвалюються.

"Я скоріше є оптимістичним, що так, на це піде певний час і знадобляться триваліші дискусії, може знадобитись спосіб для знаходження якихось компромісів, але єдність буде збережена. Нам вдасться схвалити усі важливі рішення не лише для підтримки України, а й для переговорів про вступ", - переконаний президент Латвії.

Він також визнає, що можливо доведеться більше взаємодіяти з Україною для пошуку усунення занепокоєнь окремих країн-членів ЄС.

Рінкевічс відзначив, що рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС бажано схвалити у грудні, а не у лютому чи березні.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що держава робить усе, що належить, для започаткування у грудні цього року переговорів про вступ до Євросоюзу. Він наголосив, що це шлях не подарунків, а заслуг, тому Україна реалізовує свою частину роботи. Водночас глава держави зауважив, що спротив вступу України до ЄС може йти не лише від Угорщини.

Раніше Reuters писало, що рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС може бути відкладене. Джерело агентства повідомило, що однією з причин є опір Угорщини, що потенційно перешкоджає одностайності, необхідній для такого кроку.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав Україну із просуванням важливих антикорупційних реформ та роботу, що виконується задля членства держави в ЄС. Він запевнив, що не пошкодує зусиль для підтримки законних прагнень України і Молдови долучитися до блоку.

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