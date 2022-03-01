Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя. Пошкоджено кілька будинків по бульвару Шевченка. Також пошкоджено школу № 16.
Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.
Також пошкоджені житлові будинки в Лівобережному районі та територія КП "Комунальник". Кількість постраждалих уточнюється.
"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їх дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок і дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напад фашистів. Відіб'ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий і неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", — підкреслив міський голова Вадим Бойченко.
Росіяни перебили важливу інфраструктуру, місто залишилося без тепла та електрики.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
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