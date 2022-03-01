У Маріуполі пошкоджені житлові будинки в Лівобережному районі та територія КП "Комунальник".

Російські окупанти обстріляли житлові райони Маріуполя. Пошкоджено кілька будинків по бульвару Шевченка. Також пошкоджено школу № 16.

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

Також пошкоджені житлові будинки в Лівобережному районі та територія КП "Комунальник". Кількість постраждалих уточнюється.

"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їх дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок і дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напад фашистів. Відіб'ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий і неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", — підкреслив міський голова Вадим Бойченко.

Росіяни перебили важливу інфраструктуру, місто залишилося без тепла та електрики.

Війна проти України: