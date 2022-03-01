Шарль Мішель наголосив, що Україні необхідна підтримка у важкий час.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заявка України на вступ – це "легітимна заявка, ми маємо розглянути її серйозно в ці тяжкі часи".

Відповідну заяву Мішель зробив 1 березня під час засідання Європарламенту.

Мішель після виступу президента Володимира Зеленського наголосив, що Україна чекає рішень.

"Кілька хвилин тому президент Зеленський відкрив серце та нагадав про заявку на офіційне членство в ЄС. Я думаю, нам треба діяти... Це важке рішення, але ми повинні... виробити рішення, щоб рада могла розглянути це питання", - заявив Мішель.