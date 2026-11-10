Путін відправив на мирні переговори в Абу-Дабі трьох уродженців України: хто вони

Усі вони побудували кар'єру в Росії, а один із них фігурував у звинуваченнях СБУ щодо вбивств українських розвідників.

У складі російської делегації на тристоронніх переговорах з Україною та США в Абу-Дабі є троє уродженців сучасної України. Йдеться про помічника Володимира Путіна Володимира Мединського, генерал-лейтенанта військової розвідки Олександра Зоріна та генерала ФСБ Дмитра Мінаєва. Усі вони зробили кар'єру в російських державних або силових структурах, повідомляє "Главком".

Переговори заплановані на 10–11 листопада 2026 року, а російську делегацію з 11 осіб очолює Володимир Мединський.

Володимир Мединський - Сміла

Помічник Володимира Путіна Володимир Мединський народився 18 липня 1970 року в Смілі Черкаської області. Раніше він обіймав посаду міністра культури Росії, а нині представляє Кремль на переговорах з Україною.

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Мединський відомий заявами про історію України та Росії, у яких просуває російські наративи про нібито історичну єдність двох держав. Він також редагував російські підручники з історії, де повномасштабне вторгнення в Україну пояснюється діями Заходу та розширенням НАТО.

У травні 2025 року Мединський уже очолював російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі.

Олександр Зорін - Харків

Генерал-лейтенант Олександр Зорін народився 11 серпня 1968 року в Харкові. Він представляє Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ – російську військову розвідку.

Зорін брав участь у російській військовій операції в Сирії. У травні 2022 року його залучили до переговорів щодо виходу українських військових із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Також він входив до складу російської делегації на переговорах з Україною у Стамбулі в травні 2025 року.

Дмитро Мінаєв - Луганська область

Третій уродженець України в російській делегації – генерал-лейтенант ФСБ Дмитро Мінаєв. Він народився на території Луганської області, а згодом побудував кар'єру в російських силових структурах. Нині Мінаєв керує департаментом контррозвідувальних операцій ФСБ.

У квітні 2019 року тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав його організатором убивств українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала. За словами Грицака, Мінаєв також був причетний до підготовки замаху на ще одного українського розвідника.

Ці звинувачення озвучила українська спецслужба.

Хто ще увійшов до російської делегації на переговорах в Абу-Дабі

Окрім трьох уродженців України, Росію представляють ще восьмеро посадовців. Серед них – представники Міністерства закордонних справ, ФСБ, Генерального штабу та адміністрації президента РФ.

До складу делегації увійшли:

Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ РФ;

Сергій Рябков – заступник міністра закордонних справ РФ;

Ігор Костюков – начальник Головного управління Генштабу РФ;

Юрій Жигарловський – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу;

Олексій Комков – начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ;

Олена Подобреєвська – заступниця начальника управління президента РФ із державної політики в гуманітарній сфері;

Олексій Поліщук – директор Другого департаменту країн СНД МЗС РФ;

Олег Постніков – директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що до російської переговорної групи також включили двох високопосадовців ФСБ, пов'язаних із діяльністю російських спецслужб проти України. Один із них – Дмитро Мінаєв – увійшов до експертної групи, інший – Олексій Комков – очолив П'яту службу ФСБ.

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