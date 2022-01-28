Відбулася друга розмова лідерів України та США з початку року.

У Офісі президента розкрили деталі телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"Глава Української держави висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Володимир Зеленський привітав коментар Байдена щодо важливості збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

Він подякував за допомогу, яку надають США у вигляді оборонної летальної зброї.

Також президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності України. Президенти обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України: як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Читайте такожУ Білому домі розповіли про результати розмови Байдена і Зеленського

У ході розмови Зеленський та Байден не оминули увагою підсумки нещодавніх переговорів політичних радників у "нормандському форматі".

"Джозеф Байден привітав досягнуті домовленості щодо безумовного повернення до режиму припинення вогню. Володимир Зеленський відзначив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня США і НАТО передали свої письмові відповіді на "гарантії безпеки" Росії. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.