США відхилили ключову вимогу Росії, що НАТО має закрити для України можливість приєднатися до Альянсу.

США у письмовій відповіді Російській Федерації щодо "гарантій безпеки" підтвердили, що двері Організації Північноатлантичного договору (НАТО) для України залишаються відкритими.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє американський телеканал ABC News.

Держсекретар зазначив, що США не змінили своєї позиції у переданій сьогодні Москві письмовій відповіді на російські "вимоги у сфері безпеки", зокрема, повторили тезу, яку американська сторона публічно озвучувала впродовж багатьох останніх тижнів, а також років.

Серед іншого, США відхилили ключову вимогу Росії, що НАТО має закрити для України можливість приєднатися до Альянсу і що НАТО має вивести сили з країн-членів Альянсу на сході Європи.

"Жодних змін не відбулося. Не буде жодних змін. Я не можу бути більш чітким - двері НАТО відкриті, залишаються відкритими, і це є нашим зобов'язанням", - наголосив Блінкен.

Як зазначає телеканал з посиланням на впливового дипломата, прізвище якого не називається, Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повинні поспілкуватися у найближчі дні після того як Росія розгляне відповідь США.

Водночас, з огляду на те, що існують побоювання, що Росія використовує дипломатичний обмін позиціями як привід до нападу на Україну, і скаже, що дипломатія не змогла вирішити питання, Блінкен заявив, що США не припинять перемовини.

"Ви можливо праві, що Росія взагалі не є серйозною у цьому питанні. Але ми маємо перевірити цю пропозицію, рухатися дипломатичним шляхом. Справа в тому, що ми готові до будь-якого випадку", - сказав Блінкен.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

21 січня Блінкен після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що США і союзники у письмовому вигляді передадуть Росії відповідь на її "безпекові пропозиції".

Сьогодні, 26 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.