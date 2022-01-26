Очільник МЗС України запевнив, що Україна і США однаково оцінюють потенційний ризик, але в нашій країні враховують усі можливі сценарії розвитку подій, а в Штатах більше роблять акцент на імовірності воєнного вторгнення РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив різницю заяв України і США про можливість глибшого вторгнення Російської Федерації на українські території із застосуванням військ, стягнених Росією до кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

"Російські війська можуть атакувати Україну у будь-який час з 2014 року, коли вони вже здійснили воєнне захоплення Криму і вторгнення на східну частину України. Внаслідок цього вторгнення вони досі здійснюють ефективний контроль над певними районами Донецької і Луганської областей. Ми маємо єдину позицію зі Сполученими Штатами в оцінюванні безпекових ризиків і ситуації. Різниця між ними і нами полягає у тому, що ми зосереджуємо увагу на кожний і будь-який сценарій, які ми повинні враховувати, оскільки Росія має достатньо витончений набір інструментарію для чинення тиску на Україну, коли Сполучені Штати конкретно підкреслюють імовірність воєнного вторгнення в Україну", – сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що Україна підтримує тісний контакт не лише з США, але й з іншими партнерами для обміну інформацією, оновлення оцінки ситуації з безпекою. "І нічого немає, чого не знають наші партнери, або чого не знаємо ми про поточну безпекову ситуацію на місці", – заявив Кулеба.

Читайте такожУкраїна звернулась до ООН та Європарламенту через загрозу вторгнення Росії"Ми усі розуміємо, що ризики зростають, і насправді немає значення, як багато разів на день ми повторюватимемо про неминучість вторгнення або про будь-який інший сценарій, ми зараз повинні бути зосередженні на підготовці і зміцненні нашого потенціалу для стримування будь-якого сценарію і типу агресивних дій, які Росія здійснюватиме проти України", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, 18 січня у Білому домі заявили, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем, і все йде по плану".

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу", – наголосив президент.

Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабний наступ на Україну фізично неможливий.

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