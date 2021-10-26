Каже, що ніхто не забутий і ніщо не забуто

Розслідується ряд справ щодо колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сказала в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Відповідаючи на питання зі студії, щодо діяльності колишнього міністра, вона сказала, що таких справ "фактових достатньо багато є".

"Прокуратура вже давно почала розслідування. Але ми не можемо говорити емоціями. Ми можемо говорити конкретними доведеними фактами і доказами, які в суді "вистоять", - наголосила Венедіктова.

Читайте такожРНБО оприлюднила "чорний" список Telegram-каналів з дезінформацієюГенпрокурор зазначила: "Я нікого ніколи не захищаю. А завжди розмовляю з усіма як прокурор, а не як людина, яка може собі дозволяти політичні промови".

Венедіктова зазначила, що коли будуть розслідувані справи, тоді будуть підписані підозри.

"В цьому випадку ніхто нікого не покриває", - зазначила Генпрокурор. І додала: "ніхто не забутий і ніщо не забуто".

Відставка Степанова

14 травня до Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.

Про неї почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

18 травня Рада відправила його у відставку.

Заслужений лікар України Ольга Голубовська заявила, що причина його звільнення пов'язана з медичною реформою вторинного рівня.

Автор: Надя Пришляк