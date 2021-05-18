Нового главу МОЗ можуть призначити вже у четвер.

Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, на позачерговому засіданні ВРУ, яке було ініційоване 155 народними депутатами фракції «Слуга народу», за звільнення Степанова проголосували 292 парламентарі.

Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина». З фракції «Слуга народу» «за» проголосували 203 нардепи.

Відставка Степанова: що відомо

14 травня прес-секретар голови Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.

Степанов повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади голови МОЗ.

Читайте такожГлава "Слуги народу" назвав причину можливої відставки Степанова й сказав, хто його замінитиНаприкінці квітня заявили, що питання відставки глави МОЗ можуть розглянути на позачерговому засіданні уряду. Тоді за це підписалися понад 150 депутатів.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента і Кабміні.

Тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада уряд підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова і головний санлікар країни Віктор Ляшко.

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Автор: Надя Пришляк