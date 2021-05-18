Депутати планують розглянути питання звільнення Владислава Криклія, Ігоря Петрашка та Максима Степанова.

У зв'язку з вимогою 155 народних депутатів голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання сьогодні, 18 травня, позачергового пленарного засідання парламенту.

На офіційному веб-порталі ВР повідомляється, що засідання розпочнеться о 16:00.

Читайте також"Слуги народу" підтримали кандидатури нових міністрів, голосуватимуть за них у четвер - АрахаміяДепутати мають намір розглянути три питання:

про звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України;

про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.

Відставка трьох міністрів: що відомо

14 травня прес-секретар глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова. Народні депутати зібрали понад 150 голосів для проведення позачергового засідання Ради.

Сам міністр каже, що не писав заяви на звільнення і збирається й надалі боротися за якісну медицину для громадян, однак "депутати мають ухвалювати рішення".

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

За даними джерел ЗМІ, відправити Степанова у відставку планували вже кілька разів. 14 травня добровільно піти йому нібито запропонував президент України Володимир Зеленський. Однак очільник МОЗ відмовився. Після цього в Раду й надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

Також у п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури - Владислава Криклія. За даними джерел ЗМІ, звільнитися їм також запропонував президент - вони погодилися.

Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка на посади міністрів, а замість міністра охорони здоров'я Максима Степанова пропонують його заступника, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

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Автор: Катерина Комолова