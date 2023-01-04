Румунська сторона хоче, аби в Україні забезпечили найвищі стандарти захисту румунської спільноти.

Президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив президенту України Володимиру Зеленському про занепокоєння з приводу закону "Про національні меншини в Україні".

"Висловив президенту України Володимиру Зеленському занепокоєння Румунії стосовно нещодавно схваленого закону про національні меншини і домовився посилити діалог для пошуку рішень з метою забезпечення найвищих стандартів захисту для румунської спільноти в Україні, подібно до того, як це робиться для української спільноти у Румунії", - повідомив Йоганніс у мікроблозі Twitter.

Закон про нацменшини: подробиці

13 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України". За ухвалення закону з реєстраційним номером 8224 проголосували 324 парламентарів. Пізніше президент україни Володимир Зеленський підписав закон.

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Ухвалення цього закону було серед одних з головних вимог до України, необхідних для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що після ухвалення його як закону втрачає чинність закон "Про національні меншини в Україні" від 1992 року.

Законом закріплено визначення "національні меншини (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, які належать до нацменшин (спільнот); особливості державної політики щодо реалізації прав та свобод осіб, які належать до нацменшин. Зокрема, особливості фінансового забезпечення впровадження такої політики, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

Також законом передбачена можливість створення консультативно-дорадчих органів при держорганах виконавчої влади різних рівнів щодо реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

Крім того, передбачено можливість створення центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах за кошти державного та/або місцевого бюджетів для функціонування громадських об'єднань нацменшин на безоплатній основі.