Документ підтримали понад 320 народних обранців.

Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини (спільноти) України.

Як повідомив у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення закону №8224 проголосували 324 нардепи.

Железняк зазначив, що ухвалення цього закону було серед головних вимог до України для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Нагадаємо, 23 червня Україна офіційно стала кандидатом на вступ в Євросоюз.

Закон про нацменшини України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, парламент 1 грудня ухвалив у першому читанні проект закону про національні меншини (спільноти) України.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що після ухвалення його як закону втрачає чинність закон "Про національні меншини в Україні" від 1992 року.

Законом закріплено визначення "національні меншини (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, які належать до нацменшин (спільнот); особливості державної політики щодо реалізації прав та свобод осіб, які належать до нацменшин. Зокрема, особливості фінансового забезпечення впровадження такої політики, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

Також законом передбачена можливість створення консультативно-дорадчих органів при держорганах виконавчої влади різних рівнів щодо реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

Крім того, передбачено можливість створення центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах за рахунок державного та/або місцевого бюджетів для функціонування громадських об'єднань нацменшин на безоплатній основі.

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