Президент україни Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини (спільноти) України.
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.
Закон про національні меншини: що про нього відомо
13 грудня Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини (спільноти) України.
За ухвалення закону з реєстраційним номером 8224 проголосували 324 парламентарів.
Ухвалення цього закону було серед одних з головних вимог до України, необхідних для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що після ухвалення його як закону втрачає чинність закон "Про національні меншини в Україні" від 1992 року.
Законом закріплено визначення "національні меншини (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, які належать до нацменшин (спільнот); особливості державної політики щодо реалізації прав та свобод осіб, які належать до нацменшин. Зокрема, особливості фінансового забезпечення впровадження такої політики, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.
Також законом передбачена можливість створення консультативно-дорадчих органів при держорганах виконавчої влади різних рівнів щодо реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.
Крім того, передбачено можливість створення центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах за рахунок державного та/або місцевого бюджетів для функціонування громадських об'єднань нацменшин на безоплатній основі.