Ухвалення цього закону було серед одних з головних вимог до України, необхідних для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Президент україни Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини (спільноти) України.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Закон про національні меншини: що про нього відомо

13 грудня Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини (спільноти) України.

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За ухвалення закону з реєстраційним номером 8224 проголосували 324 парламентарів.

Ухвалення цього закону було серед одних з головних вимог до України, необхідних для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що після ухвалення його як закону втрачає чинність закон "Про національні меншини в Україні" від 1992 року.

Законом закріплено визначення "національні меншини (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, які належать до нацменшин (спільнот); особливості державної політики щодо реалізації прав та свобод осіб, які належать до нацменшин. Зокрема, особливості фінансового забезпечення впровадження такої політики, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

Також законом передбачена можливість створення консультативно-дорадчих органів при держорганах виконавчої влади різних рівнів щодо реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до нацменшин.

Крім того, передбачено можливість створення центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах за рахунок державного та/або місцевого бюджетів для функціонування громадських об'єднань нацменшин на безоплатній основі.