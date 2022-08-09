Дипломатичний майданчик для роботи щодо звільнення окупованого Росією Криму працюватиме цьогоріч.
Про це повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
Зеленський наголосив, що війна має закінчитися звільненням Криму.
"Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму", - сказав він.
Ключовий майданчик щодо деокупації півострова цьогоріч працюватиме попри війну, сповістив президент.
"Ми започаткували Кримську платформу - ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму. Кримська платформа працюватиме і цьогоріч, ми вже готуємо цей саміт", - зазначив він, не розкриваючи деталі.
За його словами, поки зарано розголошувати всі подробиці.
"Але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення ще більшим", - розповів глава держави.
Нагадаємо, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну Кримську платформу з метою мирного припинення російської окупації на півострові.
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