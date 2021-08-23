Вони наголошують, що спроби Росії узаконити тимчасову окупацію та незаконне захоплення Криму є неприйнятними.

Засновники "Кримської платформи", які представляють понад 40 країн і міжнародних організацій, налаштовані підтримувати тиск на Російську Федерацію з метою припинення тимчасової окупації півострова.

Про це йдеться у спільній декларації учасників міжнародної "Кримської платформи", яка є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, учасники вітають необхідні спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Так, вони "підкреслюють, що будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення є неприйнятними".

Читайте такожЄС дотримуватиметься політики невизнання анексії Криму - голова ЄврорадиЗасновники "Кримської платформи" "підтверджують свою рішучість підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення контролю України над цією територією".

Також вони вітають створення Україною Національного офісу "Кримської платформи".

Крім того, учасники вітають створення Міжнародної експертної мережі "Кримської платформи" з урахуванням підтримки її діяльності та пропонують міжнародним і національним неурядовим організаціям, аналітичним центрам та експертному співтовариству залучатися до діяльності цієї мережі.

У декларації зазначається, що засновники "Кримської платформи" очікують на повернення Україні тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення їхнього автономного статусу, як це передбачено Конституцією України, і заявляють про свою підтримку мешканців цієї території у відновленні їх прав і свобод, закріплених у Конституції України, і поліпшення соціально-економічного становища на півострові.

Вони закликають Російську Федерацію залучатися до конструктивної участі у діяльності міжнародної "Кримської платформи", спрямованої на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Автор: Віталій Саєнко