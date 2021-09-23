Володимир Зеленський нагадав про основні принципи ООН.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени ООН приєднатися до декларації учасників Кримської платформи та засудити окупацію.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

"Щоб оживити ООН треба, щоб усі, хто має вплив, щиро підтримували миролюбні зусилля світової співдружності. Сьогодні б на афганській землі не вибухали б снаряди, автоматні черги не тероризували б мирне населення. Це слова Леоніда Кравчука, першого представника незалежної України в ООН, першого президента незалежної України, сказані ним 30 років тому на 46-й Генасамблеї ООН", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що впродовж 30 років ці слова так і не втратили своєї актуальності, але, щоб почати операцію з порятунку мирного населення у Кабулі та евакуювати майже 700 людей, Україні вистачило одного дня.

"Ось це відданість основним принципам ООН. Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму - це відданість основним принципам ООН. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації - це якісь нові, ніким не схвалені принципи", - підкреслив президент.

Він закликав всі країни-члени ООН приєднатися до спільної декларації країн-учасниць Кримської платформи, засудити окупацію та показати, що вони проти силової зміни кордонів у світі.

"Цей формат завжди буде відкритим для Росії..., бо у світі більше ніхто не почувається у безпеці... і не може заховатися за міжнародним правом як за кам’яною стіною", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну "Кримську платформу" з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

Автор: Антоніна Доломанжи