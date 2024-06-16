Ватажок росіян висунув немислиму вимогу, наголосив очільник МЗС України.

Російський диктатор Володимир Путін від імені РФ висунув ультиматуми начебто для досягнення миру і припустився кількох фатальних помилок під час заяв.

У заявах ватажка Росії були дві фундаментальні помилки: перша - мова ультиматумів, а друга - немислима вимога, щоб суверенна держава залишила власні суверенні території, заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. За словами чиновника, останній путінський ультиматум жодного "апетиту" на Саміті миру не викликав, оскільки всі розуміють, що це було зроблено з метою створення "піар-хвилі" напередодні заходу.

"У Росії розуміли, що Саміт (миру в Швейцарії, - Ред.) буде великим, успішним, потрібно чимось перебивати. Тому висунули "політичну ядерну зброю" в особі Путіна. Довелося йому особисто намагатися збивати наш Саміт. Йому це не вдалося, тому серйозного ставлення до його позицій немає", - заявив міністр.

Чиновник додав, що позиція української сторони дуже чітка - "ми не дозволимо росії говорити мовою ультиматумів, якою вона (Росія, - Ред.) говорить зараз".

У центрі уваги Саміт миру - новини, які варто знати

15 червня у Швейцарії стартував Саміт миру, у якому захотіли взяти участь понад 100 держав світу. Представників російської влади на захід не покликали. Захід має завершитися 16 числа. Президент Володимир Зеленський сказав, що РФ немає на саміті, оскільки, якби російська влада була б зацікавлена в мирі, то війни не було б.

Український лідер наголосив, що Володимир Путін має перейти від "мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру".

Нагадаємо, напередодні Саміту миру Володимир Путін озвучив божевільні умови для припинення війни в Україні, зокрема, сказав, що Київ має повністю відмовиться від Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

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