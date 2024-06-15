Він наголосив, що Путін повинен перейти від "мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру".

Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці мирного саміту у Швейцарії до активної роботи над Формулою миру, щоб на другому Самміті вже зафіксувати реальний кінець війни, яку розпочала Росія. Про це глава української держави сказав на початку сьогоднішньої сесії дводенного Глобального самміту миру в Шейцарії.

Президент України наголосив, що Путін повинен перейти від "мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру".

"Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни… Потім, коли план дій буде на столі погоджений всіма, прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Таким чином щоб на другому Самміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає як правильно діяти", - сказав Зеленський.

Саміт миру - про що говорив Зеленський

Президент також підкреслив важливість того, що на Самміт зібралися представники всіх частин світу, всіх континентів.

"Ми змогли уникнути одної з найжахливіших речей, а саме поділу світу на супротивні блоки... 101 учасник і ніхто не має привілеїв вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність, кожен політичний полюс землі представлений і має свій вплив на вирішення глобально важливої проблеми", - підкреслив він.

Зеленський нагадав, що Формула миру, яка стала основою Самміту миру, базується на положеннях статуту ООН.

"Наша єдність сьогодні доводить, що ідея міжнародного права залишається живою та ефективною. Ваша присутність тут доводить, що статут ООН та основні конвенції - не формальність, а справжня фундація співіснування між людьми. Наші принципи чіткі – ніхто не має права вести агресивну війну проти свого сусіда та підривати один з основних принципів статуту ООН – про територіальну цілістність держав. Ніхто не має права погрожувати світу ядерною зброєю, ніхто не має права підривати продовольчу, енергетичну або будь-яку іншу безпеку світу, регіону. Ніхто не має права викрадати дітей… Ми можемо забезпечити ефективність таких принципів, це глобально важливі принципи", - наголосив Зеленський.

Він закликав напрацювати разом реальний план, щоб кожен передбачений ним крок до миру працював – від ядерної, продовольчої безпеки до звільнення полонених та депортованих осіб, до повного завершення війни без загрози її нового початку.

"Ми раді почути та працювати над усіма пропозиціями, всіма ідеями, над тим, що справді необхідно для миру. Я закликаю всіх вас, друзі, бути такими активними, як тільки можна", - наголосив український президент.

Він зазначив, що ті країни, які не представлені сьогодні на Самміті, але поділяють цінності статуту ООН, зможуть долучитись до роботи над Формулою миру на подальших етапах і запропонувати яким чином завершити війну.

Мирний саміт у Швейцарії - новини

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, яка очолює американську делегацію на Саміті; обговорив зі Вселенським Патріархом Патріархом Варфоломієм гуманітарну підтримку України; провів зустрічі із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та Президентом Чилі Габріелем Боричем.

Президент Швейцарії Віола Амхерд, відкриваючи засідання Глобального саміту миру 15 червня, заявила, що "мирний процес без Росії немислимий".

За словами заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви, поточний саміт є "інавгураційним і початковим", тому що він запускає процес і не має на меті вирішити всі проблеми, пов’язані з агресією РФ - вона сьогодні залишається фактично єдиною такою країною, яка прагне продовжувати війну.

В Офісі президента інформували, що під час Саміту учасники обговорять три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.

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