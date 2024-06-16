Офіс президента України опублікував повний текст підсумкового комюніке Глобального саміту миру.
Основні тези документа:
- ЗАЕС має працювати під повним суверенним контролем України;
- доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях має бути відновлено;
- усі військовополонені мають бути звільнені, цивільні повернуті в Україну.
"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення і діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищевказаних сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - ідеться в документі.
Саміт миру у Швейцарії - що важливо знати
Нагадаємо, підсумкове комюніке Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку підтримали 80 країн і 4 організації.
Варто зазначити, що серед підписантів відсутні Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати, які взяли участь у Саміті.
А от підписали комюніке не лише ті країни, які активно підтримують Україну в боротьбі проти російської агресію, а й ті, чия позиція була або нейтральною, або суперечливою. Наприклад, Грузія, Угорщина, Сербія, Словаччина та Туреччина.
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