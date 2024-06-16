Документ закликає Росію передати Україні Запорізьку АЕС та повернути полонених і цивільних заручників.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, який сьогодні проходить у Швейцарії, підписали 80 країн та 4 організації. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як видно на опублікованому знімку, свої підписи під документом поставили не лише ті країни, які активно підтримують Україну зброєю та фінансами, але й ті, що займали нейтральну або суперечливу позицію. Серед них зокрема Грузія, Угорщина, Сербія, Словаччина і Туреччина.

Разом з тим серед підписантів відсутні Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати, які взяли участь в Саміті.

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Підсумкова декларація саміту: про що вона

Як писав УНІАН, агентство Reuters змогло ознайомитись з проектом документа й розкрило, що туди увійшло. Зокрема, у підсумковій декларації учасники звинувачують війну Росії проти України у спричиненні "великомасштабних людських страждань і руйнувань". Також вони закликають поважати територіальну цілісність України.

У документі наголошується на необхідності повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС та доступ до морських портів Україні. Окремо варто зазначити, що з декларації видалили попереднє твердження про "російську агресію" і його замінили на "війну".

Також в декларації сказано, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

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