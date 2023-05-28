Очікується, що у мирному саміті візьмуть участь десятки держав демократичного світу.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкрив деталі майбутнього саміту миру. Він нагадав, що основа переговорів - українська "формула миру".

Він нагадав про важливість формального закріплення українського сценарію закінчення війни, що дозволить не допустити появи інших "мирних планів", які розмиватимуть єдиний правильний шляху до припинення агресії Росії. За словами Подоляка, саме з цією метою Україна ініціює проведення саміту миру в липні.

Радник голови ОП підкреслив, що українська формула миру – це основа запланованих мирних переговорів, а учасники саміту зможуть доповнити її своїми ідеями. Однак ключовим моментом формули, наголосив він, є перший пункт – вихід Російської Федерації з усієї території України, включно з Донбасом і Кримом.

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"Сьогодні лідери світової демократії як ніколи єдині у розумінні природи війни, позиції Росії та правильного шляху припинення війни. Ми розуміємо, які інструменти для цього потрібні: зброя, правовий механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії, репарації та відновлення, відкритий обмін полоненими й повернення депортованих громадян. Головне – військова поразка Росії й неодмінне повернення нам окупованих територій", - розповів Подоляк в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, яке опублікував Офіс президента.

За його словами, наразі над проведенням мирного саміту працюють представники України, країн G7 та Північної Європи. Водночас, коло учасників поступово розширюється, тож очікується участь десятків держав демократичного світу.

Як уточнив радник керівника ОП, приєднатися можуть усі країни, зацікавлені у поверненні світу до справедливих глобальних правил, до міжнародного права й поваги до суверенітету держав.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, чи Росія буде учасником майбутнього мирного саміту, Подоляк зауважив: "А який сенс кудись запрошувати росіян після того, як вони навмисне нападають на іншу країну, навмисне порушують міжнародне право, навмисне обстрілюють мирне населення ракетами?".

На його думку, росіяни абсолютно не готові визнавати свою причетність до великомасштабного злочину та використовують будь-який міжнародний майданчик виключно для поширення своєї ненависті.

Саміт миру - що відомо

Саміт миру запланований на липень цього року. На ньому обговорюватимуть українську формулу миру, яка складається із 10 послідовних кроків для завершення війни.

Наразі тривають консультації щодо місця його проведення. Зокрема, одним із варіантів називають штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку.

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