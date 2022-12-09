Формула миру – це десять пунктів: від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності Української держави.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що передбачає українська формула миру, котра містить десять ключових пунктів.

"Нагадаю, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії. Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави – залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру", - заявив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що необхідно повернути український прапор в усі міста й громади, а також забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну.

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"І маємо гарантувати безпеку всім поколінням українців після завершення цієї війни. Кожен день героїчного опору наших Сил оборони, усього нашого народу наближає той день, коли вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу та мир. Реальний, надійний", - сказав президент.

Формула досягнення миру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За словами Зеленського, кожен пункт формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

Раніше російський публіцист Валерій Соловей повідомив, що Вашингтон передав Москві інформацію про "формулу" мирної угоди, однак Кремль відповів на це ескалацією.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, російська влада наразі не зацікавлена в проведенні мирних переговорів для закінчення війни проти України. Він додав, що Путін не зміг перемогти на полі бою, тож направив свій гнів і вогонь на українських громадян.

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