Він закликав лідерів "Великої сімки" приєднатися до формули миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт формули миру може пройти 2 липні 2023 року - на 500 днів з початку повномасштабної війни.

"Скоро - 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру - саміт світової більшості", - заявив Зеленський на робочій сесії саміту G7.

Глава держави запросив лідерів країн "Великої сімки" приєднатися до формули миру для завершення повномасштабної війни в України. За його словами, Україна розробила формулу миру таким чином, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Зеленський наголосив, що "кожен у світі може обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".

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Українська формула миру

Як раніше повідомляв УНІАН, формула миру Зеленського складається з 10 пунктів.

"Нагадаю, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії", - заявляв президент.

Євросоюз підтримав формулу миру президента Володимира Зеленського та проведення саміту для початку реалізації її пунктів.

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