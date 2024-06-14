Уряд країни деталізував, що на захід прибудуть 57 президентів.

Уряд Швейцарії підтвердив, що в саміті миру щодо України візьмуть участь 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій.

Уряд вказав, що на захід прибудуть 57 президентів, а відкриє його швейцарський глава держави Віола Амерд. "Мета саміту - розпочати мирний процес, створити довіру та встановити коло пропозицій для наступних кроків до такого процесу. Усі присутні держави мають запропонувати бачення справедливого і довготривалого миру в Україні", - йдеться в урядовому комюніке напередодні саміту.

У повідомленні підкреслюється, що на саміті "вперше випаде нагода на найвищому рівні обговорити, яким чином і коли в переговорний процес може бути включена Росія".

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"Вироблення довгострокового рішення повинно в підсумку вимагати участі обох сторін", - йдеться в заяві уряду.

Крім того, планується, що на саміті обговорюватимуть українську формулу миру. Серед іншого вона передбачає виведення окупаційних військ з усіх захоплених територій України, виплату компенсацій і покарання винних у військових злочинах.

Нагадаємо, представників РФ на цю зустріч не покликали

Саміт щодо України у Швейцарії

Мирний саміт щодо України розпочнеться у Швейцарії завтра і триватиме два дні. Український президент Володимир Зеленський уже прибув на цей форум.

Крім того, сьогодні стало відомо, що на саміті у Швейцарії представники Туреччини заявлять перед учасниками, що подібні заходи мають відбуватися за участю як Києва, так і Москви, оскільки це принесе більше результатів.

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