Країну на мирному саміті щодо України представлятиме міністр закордонних справ Хакан Фідан.

На мирному саміті у Швейцарії, який відбуватиметься цими вихідними, представники Туреччини заявлять перед учасниками, що подібні заходи мають відбуватися за участю як Києва, так і Москви, оскільки це принесе більше користі.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на турецьке дипломатичне джерело. "Фідан заявить, що саміт, у якому б брали участь усі сторони, з більшою ймовірністю принесе результати", - повідомило джерело.

Видання вказало, що турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан приєднається до світових лідерів на саміті, щоб повторити заклик Туреччини до мирних перемовин між Україною і Росією.

Відео дня

Влада Туреччини намагається підтримувати хороші зв'язки як з Києвом, так і з Москвою під час війни, пропонуючи провести мирні переговори у себе або виступити посередником.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України і надає їй військову підтримку, але також виступає проти санкцій Заходу щодо РФ.

Туреччина і війна в Україні

Туреччина виступає проти "участі" НАТО у війні в Україні, оскільки це може призвести до розширення конфлікту і ще більшої кризи.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, для Анкари підтримка України в гарантуванні її територіальної цілісності та звільненні територій - це одне, а участь НАТО у війні - зовсім інше.

Вас також можуть зацікавити новини: