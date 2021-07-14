За словами Андрія Єрмака, одним з механізмів досягнення миру має стати проект "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що саміт лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) може відбутись найближчим часом.

Про це він написав у Facebook за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського у Німеччину.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру, і сьогодні Берлін, Париж та Київ мають говорити єдиним голосом", - заявив він.

За словами Єрмака, одним з механізмів досягнення миру має стати проект "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною та Францією, який Україна підтримала.

"Наступним кроком має стати саміт Н4 ("нормандської четвірки" - УНІАН), який відбудеться найближчим часом", - наголосив керівник ОП.

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Раніше, 13 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) відтерміновується через позицію Росії, яка не погоджує так звані "кластери" щодо практичного втілення в життя мінського процесу.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

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Автор: Костянтин Гончаров