Президент вказав, що три сторони "нормандських переговорів" хочуть провести зустріч.

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно провести нормандську зустріч. За його словами, процес гальмує Російська Федерація.

Про це глава держави заявив журналістам на форумі "Україна 30".

Зеленський зазначив, що три сторони "нормандської четвірки" розуміють, що зустріч провести необхідно

"Відпрацьований кластер - це кроки з практичного втілення в життя Мінського процесу. Кластер напрацьований німецькою стороною. Узгоджений Францією. І ми за. Він переданий РФ. І ми бачимо, що відкладається нормандська зустріч через РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо", - заявив президент України.

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Також глава держави запевнив, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель довів виконання Україною своїх обставин для проведення зустрічі.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення " нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Пізніше стало відомо, що Зеленський вказав, що на майбутніх переговорах з президентом США Джо Байденом підніме питання про приєднання країни до "нормандського" або іншого формату переговорів щодо Донбасу.

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Автор: Анастасія Горбачова