Глава держави зазначив, що від часу останньої зустрічі лідерів "нормандського формату" минуло більше року і "я не бачу серйозних кроків уперед".

Президент України Володимир Зеленський виступає за залучення новообраного президента США Джо Байдена до "нормандського формату" або створення паралельного переговорного формату за участю США та РФ, в якому порушувалося б питання і щодо тимчасово окупованого Криму.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що від часу останньої зустрічі лідерів "нормандського формату" минуло більше року і "я не бачу серйозних кроків уперед".

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"Вони (РФ - УНІАН) граються, тому що не хочуть просування цього процесу за українськими вимогами. Так, вони хочуть тільки по-своєму. Вони бачать далі федералізацію України, і це правда. Послаблення української центральної влади, збереження так чи інакше сепаратистів - я розумію, що вони роблять. Ми бачили це в Придністров’ї - той самий ефект", - наголосив він.

Президент України зауважив, що він сказав європейським лідерам це відверто: "Якщо ми будемо продовжувати в цьому форматі, то цей формат, на жаль, буде вичерпаний".

Зеленський додав, що хотів би, щоб такий потужний світовий гравець, як США, мали вплив на переговорний процес щодо Донбасу.

"Не теоретичний, не поза колом "нормандської четвірки", а мати одну з вирішальних місій. Я дійсно хотів би долучити президента Байдена до "нормандського формату". Я готовий іти на все, щоб домовитися з президентом Сполучених Штатів і з "нормандською четвіркою". Мені здається, що це може посилити переговори. Я також казав відверто нашим європейським партнерам: якщо це не буде працювати і якщо не будуть всі проти, я не бачу великої проблеми, щоб робити паралельно з нормандським форматом ще один формат, де обов’язково повинні бути США і Росія", - повідомив він.

При цьому глава держави зауважив, що це міг би бути "паралельний кейс" та "це не значить, що ми ставимо хрест на "нормандському форматі".

Водночас, за словами Зеленського, є питання, які в "нормандському форматі" не є на порядку денному і не порушуються, а саме: "Що робити з Кримом?".

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"Коли я приїхав на першу зустріч нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком - УНІАН.). Тоді я запитав партнерів і Росію: "Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму й не згадувати, що це наша територія? Я як новий президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму". І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю", - резюмував він.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату"

На початку січня 2021 року в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". На цих переговорах українська сторона акцентувала на безпекових питаннях і на посиленні безпекової складової домовленостей.

Україну на зустрічі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, РФ - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: Костянтин Гончаров