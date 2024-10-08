Документ визначає, що розпочаті кримінальні провадження відносно військовослужбовців не будуть підставою для відмови у продовженні військової служби та дії їхнього контракту.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12095 про зміни в закони, що регулюють покарання за самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, проєкт закону взяли за основу сьогодні голосами 235 народних депутатів.

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив він суть документу.

У офіційному повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради більш розширена інформація щодо законопроєкту № 12095.

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Так, пропонується встановити, що під час дії воєнного стану:

Військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, але потім добровільно повернулися до місця проходження служби, військова служба і дія контракту продовжується. Також поновлюються виплати та здійснення продовольчого, речового забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні провадження відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини і потім добровільно прибули назад, не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії їхнього контракту.

Проблема СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, колишній нардеп, командир підрозділу ударних безпілотників "Орден Сантьяго" Ігор Луценко припускає, що в Україні самовільно залишити частини могли понад 100 тисяч людей.

Штурмовичка та бойова медикиня Олена Риж назвала дві причини, через які найчастіше самовільно залишали частину військові, яких вона знає. Це страх, який опановує людиною, і він такий великий, що його важко описати: людина стає схожа більш на тварину, ніж на людину думаючу, і піддається інстинктам. Друга причина, за її спостереженнями, - відсутність відповідальності.

Верховна Рада 20 серпня 2024 року також ухвалила Закон (№11322), що передбачає звільнення від відповідальності в окремих випадках за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство. За інформацією народного депутата Павла Фролова, згідно з цим законом, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство:

якщо це трапилося вперше;

порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби;

командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.

Проблема СЗЧ стала активно обговорюватись після того, як у вересні український військовий Сергій Гнєзділов публічно заявив про своє самовільне залишення частини. Він пояснив, що зробив такий крок через відсутність демобілізації та заявив, що хоче привернути увагу до серйозної проблеми.

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