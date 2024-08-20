Можна уникнути кримінальної відповідальності за дезертирство: ВР визначила, кого це стосується

Одна з умов - порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової служби.

Верховна Рада України передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов у Telegram.

Він зазначає, що парламент ухвалив в цілому закон 11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності. За його словами, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності в окремих випадках за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство, а саме:

якщо це трапилося вперше;

порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби;

командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.

За закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану" проголосувало 270 народних депутатів.

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Закон про дезертирство - деталі

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, коментуючи тоді ухвалений у першому читанні законопроект щодо послаблення відповідальності за самовільне залишення частини та дезертирство, сказав, що такий лояльний підхід може спровокувати збільшення таких негативних випадків.

Він зазначав, що розуміє, що це робиться для мотивації певного відсотка людей повернутися, бо кожен має право на помилку та її виправлення. При цьому додав, що не хотілося, щоб це стало причиною для збільшення кількості таких випадків. Жорін наголошував, що ми не можемо повторювати досвід Росії, щоб зменшувати відсоток дезертирів за рахунок "загородзагонів".

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