Явка на виборах склала 54,31%.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови підбила підсумки виборів президента країни, що відбулися 3 листопада. Відомство визнало вибори такими, що відбулися, інформує Радіо Свобода.

Повідомляється, що за результатами голосування перемогу здобула чинна очільниця держави Майя Санду, підтримувана партією "Дія і солідарність", яку підтримали 930 139 виборців.

Водночас за її головного конкурента, екс-генпрокурора Олександр Стояногло, якого підтримує Соціалістична партія Республіки Молдова, проголосували 750 430 громадян Молдови.

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За даними ЦВК, явка на виборах склала 54,31%:

"328 855 виборців проголосували на 231 виборчій дільниці, створеній в діаспорі, що є найбільшою кількістю виборців з моменту організації виборів за кордоном - факт, який забезпечив перемогу Санду, тоді як Стояногло набрав більшість голосів на території Республіка Молдова".

Вибори президента Молдови - останні новини

Президент України Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові. Він зазначив, що молдовани зробили однозначний вибір - обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Як сказав Зеленський, лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні.

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