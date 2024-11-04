Український лідер підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір - обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.

"Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", - написав Зеленський в соціальній мережі Х.

Український лідер підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір - обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності". За його словами, лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні.

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Вибори у Молдові - головні новини

На президентських виборах у Молдові 2024 року чинна президентка Мая Санду перемогла свого основного конкурента Олександра Стояногло. Перший тур, що відбувся 20 жовтня, не визначив однозначного переможця, оскільки жоден кандидат не набрав більше 50% голосів. У другому турі, який пройшов 3 листопада, Санду отримала близько 55% голосів, що забезпечило їй другий термін на посаді президента​.

Ці вибори супроводжувалися складною політичною ситуацією через побоювання щодо зовнішнього втручання. Молдовська влада звинуватила Росію у спробах вплинути на результат виборів та референдуму щодо вступу до ЄС, що відбувся одночасно з виборами. Влада стверджувала, що Росія намагалася вплинути на виборців через фінансову підтримку та дезінформацію. Для зменшення впливу було обмежено кількість виборчих дільниць у Росії, а ЄС допомагав забезпечувати кібербезпеку процесу​.

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