Представники Російської православної церкви системно й активно підтримують війну РФ проти України, легітимізують вторгнення військ та геноцид українців.

Народні депутати пропонують запровадити санкції проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще трьох представників цієї церкви.

У парламенті зареєстровано проект постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви" (№ 7332). Документ пропонують на розгляд ВР понад 20 народних депутатів з різних фракцій та груп.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що серед церковних діячів, які системно та активно підтримують війну проти України, легітимізують вторгнення військ та геноцид українців Збройними силами Російської Федерації, є:

16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Володимир Гундяєв),

керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Алфеєв, на прізвище батька - Дашевський),

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов,

митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон (Георгій Шевкунов), відомий як духівник Володимира Путіна та особа, наближена до спецслужб Росії.

Депутати пропонуватимуть Раді національної безпеки та оборони України запровадити низку санкцій до цих осіб, серед яких:

заборона на в’їзд та блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

У пояснювальній записці сказано, що зібрано багато фактів злочинної діяльності представниками РПЦ. Зазначається, що, зокрема, патріарх Кирило неодноразово висловлювався на підтримку проведення так званої "спеціальної операції" на території України. Зокрема, 3 квітня під час богослужіння у храмі Христа Спасителя Кирило благословив російську армію на збройну агресію проти України, а також заявив, що все це "несе добро та справедливість".

Також у документі зазначається, що митрополит Балашов разом із МЗС Росії та спецслужбами цієї країни просуває ідеологію "руського міра" та безпосередньо керує українським напрямом активності Московської патріархії. На міжнародних конференціях ОБСЄ Балашов давав брехливі свідчення про нібито переслідування УПЦ (МП).

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що священики Української Православної церкви (МП) вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила.

Тим часом Ватикан скасував зустріч Папи Римського з московським патріархом, яка планувалася на червень у Єрусалимі.

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