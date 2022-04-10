Священики Української Православної церкви Московського патріархату вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти Патріарха Кирила.
Заяву священиків оприлюднив протоієрей Андрій Пінчук.
Вони вирішили звернутися до собору Предстоятелів стародавніх східних церков з позовом проти Патріарха Кирила. За словами церковників:
- Кирило проповідує доктрину "руського мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь;
- Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.
"Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів стародавніх східних церков розгляне наше звернення і винесе своє справедливе рішення", - йдеться в заяві.
В історії Російської церкви насамперед був лише один прецедент звернення до суду східних патріархів. У 1666 р. східні патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества і єпископського сану. Никона залишили простим ченцем і відправили на покаяння в монастир.
Раніше повідомлялося, що в Києві затримали священика російського патріархату за співпрацю з російськими окупантами.