Доктрина "русского мира" не відповідає православному вченню, заявили священики.

Священики Української Православної церкви Московського патріархату вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти Патріарха Кирила.

Заяву священиків оприлюднив протоієрей Андрій Пінчук.

Вони вирішили звернутися до собору Предстоятелів стародавніх східних церков з позовом проти Патріарха Кирила. За словами церковників:

Кирило проповідує доктрину "руського мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь;

Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.

"Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів стародавніх східних церков розгляне наше звернення і винесе своє справедливе рішення", - йдеться в заяві.

В історії Російської церкви насамперед був лише один прецедент звернення до суду східних патріархів. У 1666 р. східні патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества і єпископського сану. Никона залишили простим ченцем і відправили на покаяння в монастир.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали священика російського патріархату за співпрацю з російськими окупантами.

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