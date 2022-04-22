Папа Франциск шкодує про те, що плани щодо зустрічі довелося "призупинити".

Зустріч Папи Римського Франциска із московським патріархом Кирилом, яка планувалася на червень у Єрусалимі, не відбудеться.

Про це повідомив Франциск в інтерв'ю аргентинській газеті La Nacion.

За його словами, він шкодує про те, що плани щодо зустрічі довелося "призупинити".

"Наша дипломатія розуміла, що зустріч двох у цей час може призвести до великої плутанини", - зазначив Франциск.

При цьому він назвав свої відносини з Кирилом "дуже добрими".

Він також зазначив, що завжди пропагував міжрелігійний діалог, і продовжує це робити у Ватикані.

"Я завжди пропагував міжрелігійний діалог. Коли я був архієпископом Буенос-Айреса, я об’єднав християн, євреїв та мусульман у плідному діалозі. Це була одна з ініціатив, якою я найбільше пишаюся. Це та сама політика, яку я пропагую у Ватикані. Як ви неодноразово від мене чули, для мене згода вища за конфлікт", - зазначив Папа Римський.

La Nacion нагадує, що Франциск є першим Папою, із яким погодився зустрітися патріарх РПЦ. Він не хотів цього робити ні з понтифіками Іоаном Павлом ІІ, ні з Бенедиктом XVI, які також висловлювали московському патріарху своє бажання зустрітися. Єдина зустріч Франциска і Кирила відбулася в нейтральному місті, у Гавані, на прохання російського священика.

Раніше Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи Римського в Ліван 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з Кирилом 14 червня в Єрусалимі.

Папа Франциск про війну РФ проти України

Папа Римський в інтерв'ю La Nacion також назвав війну анахронізмом, який не можна виправдати.

"Усяка війна є анахронізмом у цьому світі та на цьому рівні цивілізації. Тому я також публічно поцілував український прапор. Це був жест солідарності з їхніми загиблими, з їхніми родинами та з тими, хто страждає на еміграцію", - зазначив понтифік.

Він також пояснив, чому досі не приїхав із візитом до Києва:

"Я не можу робити нічого, що ставить під загрозу вищі цілі, а саме кінець війни, перемир'я чи, принаймні, гуманітарний коридор. Яка користь для Папи Римського поїхати до Києва, якби війна продовжилася наступного дня?"

Також Франциск прокоментував свій візит до російського посольства у Ватикані в перші дні війни, що стало безпрецедентним відхиленням від дипломатичного протоколу.

"Я пішов сам. Я не хотів, щоб мене хтось супроводжував. Це була моя особиста відповідальність. Це було рішення, яке я прийняв наяву, думаючи про Україну. Тим, хто хоче це добре побачити, зрозуміло, що він сигналізував уряду, що він може закінчити війну в наступну ж мить. Чесно кажучи, я хотів би щось зробити, щоб в Україні не було більше жодної смерті. Більше жодної. І я готовий зробити все", - сказав Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, на початку квітня Папа Римський Франциск розкритикував президента РФ Володимира Путіна за розв'язання "жорстокої війни" в Україні. У своїй промові на Мальті Франциск не назвав ім'я президента РФ, але відсилання було очевидним.

20 березня Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані молився за мир в Україні та заявив, що напад Росії на Україну – це святотатство, яке не має виправдання. Також Папа звернувся до світової спільноти й закликав докласти зусиль для припинення кровопролиття в Україні.

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