Крім того, РНБО ввела санкції стосовно компаній, які обслуговують ці літаки.

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб, зокрема проти п'яти літаків, які здійснювали перельоти за маршрутом Київ - Москва, повідомила прес-служба Офісу президента за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

«Рішенням Ради національної безпеки й оборони були застосовані санкції до 19 юридичних і 8 фізичних осіб, зокрема й до п'яти літаків, на яких здійснювались перельоти за маршрутом Київ - Москва... Літаки, на які накладено санкції, здійснювали свої польоти всупереч нормативно правовим актам України», - сказано в повідомленні.

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Також РНБО ввів санкції проти компаній, які обслуговують ці літаки.

Прес-служба ОП нагадала, що ще 2 вересня 2015 року РНБО ухвалила рішення, якими було накладені санкції щодо окремих російських авіаперевізників, а з 25 жовтня 2015 року уряд повністю припинив пряме авіаційне сполучення між Україною і Російською Федерацією.

Як повідомляв УНІАН, раніше в лютому Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про винесення на розгляд Ради національної безпеки й оборони можливості застосування спеціальних економічних санкцій щодо 13 російських авіакомпаній, які передбачають повну заборону на транзит ними ресурсів, польоти і перевезення через територію України на три роки.

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Автор: Павло Степанець