На переговорах президенти збираються поспілкуватися про «спільне реагування на виклики, що з'являються, зокрема й у сфері військової безпеки».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Російської Федерації.

Про це у п'ятницю, 19 лютого, повідомили у прес-службі Лукашенка.

22 лютого в Сочі повинні відбутися переговори білоруського президента з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Планується, що лідери двох країн детально обговорять широкий комплекс питань розвитку білорусько-російських відносин, спільне реагування на виклики, що виникають, зокрема й у сфері військової безпеки, взаємодію в інтеграційних структурах», — розповіли у прес-службі.

Крім того, Путін і Лукашенко повинні обмінятися думками щодо міжнародного порядку денного.

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Вибори та протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину. Також вона озвучила бажання зустрітися з владою України.

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Автор: Катерина Комолова