Царьов та інші фігуранти справи неодноразово відвідували катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців.

СБУ повідомила про підозру колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Олегу Царьову та ще двом колаборантам, які намагалися "дійти до Києва" з військами РФ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Мова йде про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ "ДНР" Наталію Ніконорову. Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 році переховувалися від правосуддя", - йдеться у повідомленні.

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Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини.

Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення РФ.

"Вони у супроводі озброєних російських військових вторглися у церкву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що цим особам заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова.

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