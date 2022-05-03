Шевченківський райсуд також звернувся до президента Володимира Зеленського із поданням щодо позбавлення Царьова ордена "За заслуги" ІІІ ступеня.

Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України. Мова йде про публічні заклики до умисних дій з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, а також про публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

Зокрема, у квітні-травні 2014 року під час президентської виборчої кампанії Царьов в ефірі "Громадського телебачення", російських "Росія 24" і "1 каналу" називав українську владу нелегітимною, наполягав на наданні російській мові статусу державної. Також він закликав до створення "Федеративної республіки Новоросія", до якої пропонував включити Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську, Одеську, Запорізьку, Миколаївську і Дніпропетровську області.

Доказами вини Царьова послугували відеозаписи програм за його участі, їхні розшифровки і лінгвістичні експертизи, а також покази двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час перевиборчої кампанії 2014 року.

Окрім цього, Шевченківський райсуд звернувся до президента Володимира Зеленського із поданням щодо позбавлення Царьова ордена "За заслуги" ІІІ ступеня. Цей орден він отримав у 2011 році від екс-президента Віктора Януковича.

"Царьов після скоєння кримінального правопорушення продовжив антиукраїнську діяльність… Зокрема, за умов розв'язання політичним керівництвом Російської Федерації агресивної війни проти України, яка триває з 2014 року і перейшла в фазу справжнього геноциду української нації із проявами знущання та насильства над цивільними, включно з дітьми й жінками… Згідно з загальнодоступними даними зі ЗМІ, брав активну участь спільно з російськими військовими у заходах, прикриваючись благодійною місією у формі псевдодопомоги жителям Київської області… Коли російські військові знищували все, що було живого на території України. Враховуючи відсутність в обвинуваченого загальноетичних і загальноприйнятих людських засад у частині поваги до державних інституцій і також держави Україна в цілому. Попри етнічне українське походження та певний досвід державної служби, суд просить позбавити державної нагороди", - йдеться в тексті рішення.

Нагадаємо, кримінальне провадження проти Царьова щодо посягання на територіальну цілісність країни прокуратура Києва зареєструвала ще в квітні 2014 року.

Шевченківський суд Києва розглядав цю справу з 2016 року за заочною процедурою, оскільки колишній нардеп втік за межі країни і перебував у розшуку.

Нова підозра Царьову у держзраді

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Financial Times писало про наміри окупантів призначити Царьова головою окупаційної адміністрації, яка виконувала б роль нібито легітимного органу влади.

У березні, після початку повномасштабного наступу РФ, Царьов з’явився у соцмережах і публічно закликав мера Кривого Рогу Олександра Вілкула здатися росіянам і віддати їм під контроль місто. Але Вілкул, колишній соратник Царьова, послав його услід за "російським кораблем".

Російські пропагандистські ЗМІ писали, що Царьов нібито перебуває під Києвом, де йшли бої між ЗСУ та російськими військовими.

Після цього Царьову повідомили ще одну підозру. Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями.

За даними слідства, народний депутат IV-VII скликань Верховної Ради України неодноразово публікував у власному Telegram-каналі заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За скоєння таких злочинів у період воєнного стану Олегу Царьову "світить" довічне позбавлення волі.

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