Спікер ВРУ зазначив, що Сенат Республіки Польща підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн НАТО в навчанні українських військових.

Польський Сенат (верхня палата польського парламенту) одноголосно ухвалив постанову про підтримку України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Без незалежної України не може бути безпечної Польщі". Польський Сенат одноголосно ухвалив Постанову про підтримку України. Підкреслюється, що Сенат підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО в навчанні українських військових", - зазначив голова ВР.

Він також подякував Польщі за підтримку та солідарність.

Деталі

Як повідомляє WNP.pl., за рішення проголосували одноголосно 92 парламентарі. "Вільна Україна – один з гарантів безпеки Польщі", – заявили сенатори.

У резолюції ідеться про те, що Польща була першою, хто визнав незалежність України, а керівництво держави поколіннями зміцнювало стратегічне партнерство обох країн.

"Сьогодні, коли Україна зіштовхнулася зі смертельною небезпекою – загрозою чергового вторгнення – особливо важливо, щоби влада Польщі надійно підтримувала сусіда. Без незалежної України немає безпеки Польщі", – йдеться у тексті.

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У документі також міститься запевнення, що Сенат Республіки Польща підтримує політичну і фінансову допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у навчанні українських військовослужбовців.

"Будь-які дії, спрямовані на стримування агресора, мають величезний вплив на моральний дух української нації", – зазначили сенатори.

Вони також вказали, що Росія зібрала біля кордонів Україну велику армію з танками, важкою артилерією, кораблями і бойовою авіацією. "Метою цієї ескалації є дестабілізація Європи. Це може призвести до найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової", – йдеться у документі.

У резолюції нагадують, що у 1994 році США, Росія та Британія зобов’язалися поважати суверенітет і територіальну цілісність України і стримуватися від будь-яких загроз застосування сили проти її незалежності в обмін на ліквідацію її ядерного потенціалу.

"Україна виконала свої зобов’язання. Тим не менше, у 2014 році Росія напала на Україну, анексувала Крим і контролює сепаратистів на Донбасі", – наголосили сенатори.

Польща підкреслила, що зараз Україну підтримує НАТО, ЄС і США.

Сенат Польщі переконаний, що діалог з РФ можливий. "Проте він не може проходити в умовах воєнного шантажу, підриву принципу непорушності кордонів у Європі і гібридних атак на демократичні інститути. Умовою для такого діалогу Варшава називає відведення військ РФ від України.

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