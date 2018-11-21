Сенат Польщі одноголосно прийняв ухвалу до 85-х роковин Голодомору в Україні

Польські сенатори погоджуються з українською оцінкою подій, що радянська влада вчинила геноцид українського народу.

Сенат Польщі (верхня палата парламенту) сьогодні одноголосно прийняв ухвалу до 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні.

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Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у "Твіттері". "Сьогодні Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв ухвалу до 85-х роковин Голодомору в Україні. Символічно, що це відбулося, власне, в День гідності та свободи. Дякуємо за пам’ять, підтримку та солідарність!", - зазначив дипломат.

Відповідний документ підтримали 78 польських сенаторів, жоден не голосував проти і не утримався.

Також Дещиця опублікував копію документа, перекладеного українською мовою.

"У 2006 році Сенат Республіки Польща у спеціальній постанові визнав українську оцінку цих подій як злочин геноциду. Ми віримо, що поширення знань про цю велику трагедію в Європі сприятиме кращому розумінню наслідків, які тягнуть за собою комуністична ідеологія та тоталітаризм", - йдеться в ухвалі.

У цьому зв'язку польські сенатори висловили солідарність з українським народом щодо збереження пам'яті про ті трагічні події.