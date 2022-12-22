Раніше Сенат ухвалив поправку про передачу Україні арештованих активів російських олігархів.

Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проект бюджету країни на 2023 рік, 45 млрд доларів передбачено на допомогу Україні та союзникам.

"Також Сенат США схвалив проект бюджету країни на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів", - повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Проектом бюджету передбачено виділення допомоги Україні та союзникам в розмірі 45 млрд доларів. Тепер за законопроект має проголосувати Палата представників.

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Закон передбачає 19,8 млрд доларів на озброєння та оснащення українських військ, а також союзників по НАТО. Ще 12,9 млрд доларів виділені на стабілізацію української економіки та компенсацію збитків.

Допомога США для України: деталі

22 грудня у Сенаті США також схвалили поправку щодо арешту активів російських олігархів і передачі їх народу України. Це четверта поправка, прийнята до законопроекту про фінансування уряду США, яка дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря передавати доходи від арештованих активів олігарха або інших підсанкційних організацій народу України. Тепер за законопроект має проголосувати Палата представників.

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