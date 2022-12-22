Ці компанії займаються науково-дослідною діяльністю, розробкою комплектуючих і обладнання.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 10 компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Російської Федерації.

Як повідомляє Департаменту казначейства (Міністерства фінансів США), до списку персональних санкцій внесено 10 юридичних осіб, які займаються науково-дослідною діяльністю, розробкою комплектуючих і обладнання для військово-промислового комплексу.

Зокрема, обмежувальні заходи запроваджено проти концерну "Морінформсистема-Агат", Федерального державного унітарного підприємства "Центральний науково-дослідний інститут конструкційних матеріалів "Прометей" імені І. В. Гориніна, Національного дослідницького центру "Курчатівський інститут", Акумуляторної компанії "Рігель", Закритого акціонерного товариства "Центральний науково-дослідний інститут суднового машинобудування", концерну "Науково-виробниче об'єднання "Аврора", концерну "ЦНДІ "Електроприлад", АТ "Обухівське", АТ "Морські Навігаційні Системи", Інституту океанології РАН імені Ширшова та ТОВ "Компанія Технополь".

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