Очікується, що Палата представників проголосує за нього пізніше.

Сенат США підтримав законопроект про використання арештованих активів Російської Федерації для допомоги Україні, яка постраждала від війни.

Про це повідомив у Twitter член Палати представників Том Маліновський. Він був ініціатором цього документу.

За словами конгресмена, законопроект ухвалили як поправку до законопроекту про фінансування федерального уряду США. Прогнозується, що Палата представників проголосує за нього пізніше.

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Старший радник Конгресу США Пол Массаро також підтвердив цю інформацію у Twitter.

"Сенат США щойно одноголосно проголосував за передачу конфіскованих активів олігархів Україні", - написав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем пояснив, що ця поправка дозволить Міністерству юстиції США через державного секретаря переказувати доходи від арештованих активів олігарха чи інших підсанкційних організацій народу України, пише CNN. Це також стане "полегшенням для американських платників податків" і "поганим днем для олігархів".

Арешт російських активів

У США демократи запропонували фінансувати Україну коштом заарештованих активів РФ, проте республіканці виступили проти.

В Офісі президента України закликали західних партнерів припинити шукати виправдання і передати Україні заморожені російські активи.

Євросоюз також розглядає можливість передати заморожені активи РФ Україні.

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