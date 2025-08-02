Колишній керівник Луганщини фігурує у справі про розкрадання грошей на військових закупівлях.

На тлі повідомлень про затримання Сергія Гайдая у справі про корупцію Кабінет міністрів погодив звільнення його з посади очільника Мукачівської райдержадміністрації. Про це повідомляє пресслужба українського уряду.

"На позачерговому засіданні Уряду ухвалено рішення направити Президентові проект розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - йдеться у повідомленні.

Причини звільнення не вказуються. Так само немає інформації і про можливого наступника на посаді.

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Хто такий Сергій Гайдай

Сергій Гайдай - уродженець міста Сєвєродонецьк на Луганщині. У 2015–2018 рр. був головою Мукачівської районної адміністрації на Закарпатті. З 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну державну (військову) адміністрацію. У 2022 році був одним із найвпізнаваніших офіційних спікерів про ситуацію на фронті, у прифронтовій зоні та на окупованих територіях.

Після звільнення з посади у березні 2023 року Гайдай був призначений 15 березня 2024 року головою Мукачівської районної державної адміністрації, яку він очолював колись.

Сьогодні стало відомо, що Сергій Гайдай був затриманий в межах розслідування кримінальної справи про розкрадання грошей і хабарництво при закупівлях дронів і систем РЕБ. За даними ЗМІ, вже у понеділок його начебто мали призначнити очільником однієї з обласних державних адміністрацій. Для цього його попередньо треба було б звільнити з посади керівника Мукачівської РДА.

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