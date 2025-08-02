Йдеться про народного депутата Олексія Кузнєцова та командира частини Нацгвардії.

На хабарі при закупівлі БПЛА та РЕБ викрили чинного народного депутата. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

В прокуратурі повідомили, що провели заходи з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Наразі затримали чотирьох учасників схеми – серед них чинний народний депутат.

"Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії", - повідомили в САП.

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За даними нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про члена фракції "Слуга народу" Олексія Кузнєцова. Гончаренко зазначив, що той голосував за обмеження повноважень антикорупційних органів. Також він уточнив, що у справі фігурує командир однієї частин Нацгвардії, його також затримали.

Згідно з повідомленням САП, державні контракти із підприємствами-постачальниками підписувалися за завищеними цінами. А потім до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що наказав розпочати службове розслідування, а командувач Нацгвардії Олександр Півненко відсторонив фігурантів корупційної справи. Також, за словами Клименка, у Нацгвардії створили управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю.