Раніше Гайдай чотири роки очолював Луганську область і ось-ось мав знову піти на підвищення.

У справі про корупцію на закупівлі дронів та систем РЕБ, окрім народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, був затриманий голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай. Вже наступного тижня він мав би очолити одну з українських областей. Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела.

Гадай очолював Луганську обласну державну адміністрацію з жовтня 2019 по березень 2023 року. За даними джерел журналістів, уже в понеділок його знову мали призначити керівником однієї з областей України - або Полтавської, або Івано-Франківської.

Крім того, джерела зазначили, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) також затримали бізнесмена Владислава Марченка, який у минулому очолював "Самопоміч" у Запоріжжі.

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Справа нардепа Кузнєцова

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що на хабарі при закупівлі БПЛА та РЕБ викрили чинного народного депутата. В прокуратурі зазначили, що провели заходи з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримали чотирьох учасників схеми – серед них чинний народний депутат. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах та підкуп).

"Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій; начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника БПЛА", - повідомили в САП.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про члена фракції "Слуга народу" Олексія Кузнєцова.

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